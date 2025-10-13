Sanfte Sonne, milde Temperaturen und nur gelegentlich Sprühregen: So startet der Norden in die Herbstwoche. Was der Wetterdienst für die nächsten Tage voraussagt.

In den kommenden Tagen bleibt das Wetter herbstlich-mild, bevor es zur Wochenmitte wieder wolkiger wird. (Symbolbild)

Hamburg - Der Norden Deutschlands kann sich zu Wochenbeginn auf ruhiges und mildes Herbstwetter einstellen. Nach teils zähem Frühnebel zeigt sich am Montag in Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Bremen und Mecklenburg-Vorpommern vielfach die Sonne. Die Temperaturen steigen auf 15 bis 17 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Der Wind bleibt meist schwach, an den Küsten teils mäßig aus Nordost bis Nordwest.

In der Nacht zum Dienstag ziehen von Norden dichtere Wolkenfelder auf. Gebietsweise kann es neblig-trüb werden, stellenweise fällt etwas Sprühregen. Die Temperaturen sinken auf Werte zwischen 12 Grad an der See und bis zu 4 Grad im Binnenland.

Wolkig am Dienstag

Der Dienstag bleibt vielerorts wolkig, am Nachmittag zeigen sich aber wieder Auflockerungen. Es bleibt überwiegend trocken bei 14 bis 16 Grad. Am Mittwoch erwartet der Deutsche Wetterdienst einen Mix aus vielen Wolken, gelegentlichem Sprühregen und kurzen sonnigen Momenten. Die Höchstwerte liegen dann bei 13 bis 16 Grad.

In den Nächten bleibt es meist mild und feucht mit Tiefstwerten zwischen 6 und 11 Grad. Besonders an der Küste frischt der Wind zeitweise auf – insgesamt aber hält das ruhige Herbstwetter im Norden weiter an.