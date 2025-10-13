Nach einem lauten Knall brennt es in einem Mehrfamilienhaus in der High-Deck-Siedlung. Zahlreiche Menschen werden verletzt. Alle müssen raus aus dem Haus. Für einige gibt es Entwarnung.

Berlin - Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Neuköllner High-Deck-Siedlung können erste Bewohner zurück in das Gebäude. Ab der zweiten Etage sollten die Wohnungen wieder frei gegeben werden, wie ein Polizeisprecher sagte. Das Erdgeschoss und die erste Etage dürfen im sechsstöckigen Gebäude hingegen noch nicht wieder betreten werden. Für die Betreuung der betroffenen Anwohner steht ein Kältebus bereit.

Das Feuer brach nach einer mutmaßlichen Explosion in einer Wohnung im Erdgeschoss aus. Sie ist laut Polizei unbewohnbar. Der Bewohner erlitt eine Kopfverletzung, wie der Polizeisprecher sagte. Der Mann ist außer Lebensgefahr.

Insgesamt wurden laut Feuerwehr 15 Menschen in Krankenhäuser gebracht, darunter auch der am Kopf verletzte Mann. Insgesamt wurden nach Angaben der Polizei 46 Menschen verletzt. Die meisten von ihnen haben Probleme mit den Atemwegen, wie es hieß.