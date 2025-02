Hohenwutzen - Zehn Teleskopschlagstöcke, fünf Schreckschusspistolen inklusive Munition, ein Reizstoffsprühgerät und drei Elektroschocker: Das alles hatten zwei jugendliche Besucher des Polenmarkts Hohenwutzen auf der Rückreise im Gepäck, wie die Bundespolizei mitteilte. Bundespolizisten hätten die Waffen am Sonntagnachmittag bei der Kontrolle in einem der Shuttlebusse entdeckt, die zwischen dem Markt in Polen und Deutschland verkehrten.

Die Jugendlichen aus Hamburg sind 14 und 16 Jahre alt. Gegen sie wird wegen illegalen Waffenbesitzes ermittelt. Die Waffen wurden beschlagnahmt. Nach Angaben der Bundespolizei passiert es in der vergangenen Zeit öfter, dass Jugendliche mit Waffen aus Polen nach Deutschland einreisen.

Dreimal täglich fährt ein Shuttle-Bus von Berlin aus nach Hohenwutzen an der deutsch-polnischen Grenze. Der Schnäppchenmarkt befindet sich im polnischen Cedynia hinter der Oder-Brücke. Es gibt mehrere Hundert Stände. Im Angebot sind unter anderem Zigaretten, Bier, Unterhosen, Schaschlik, Gardinen, Gartenzwerge, Schlagermusik und Blumen.