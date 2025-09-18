Cottbus - Fußballfans vom FC Erzgebirge Aue sind auf der Rückreise vom Ost-Derby in Cottbus auf einem Autobahnparkplatz überfallen worden. 15 bis 20 Vermummte hätten die rund zehnköpfige Gruppe bei einer Pause nahe der Autobahnabfahrt Thiendorf attackiert, teilte die Polizei mit.

Demnach schlugen die Täter zu und traten auf die Aue-Fans ein. Fanutensilien wurden geraubt, auch aus einem Transporter. Die Überfallenen wurden leicht verletzt. Die „Sächsische Zeitung“ und „Bild“ hatten zuvor berichtet. Die Hintergründe der Tat sind nach Angaben eines Polizeisprechers noch unklar und werden ermittelt. Zeugen werden gesucht. Drittligist Aue hatte bei Energie Cottbus 1:2 verloren.