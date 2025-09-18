weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. 3. Fußball-Liga: Rückreise aus Cottbus: Aue-Fans auf Parkplatz überfallen

EIL
Risse im Mittelpfeiler: Vollsperrung der L169-Brücke über A14 bei Gröbers
Risse im Mittelpfeiler: Vollsperrung der L169-Brücke über A14 bei Gröbers

3. Fußball-Liga Rückreise aus Cottbus: Aue-Fans auf Parkplatz überfallen

Auf einem Autobahnparkplatz endet die Rückreise für Aue-Fans im Schock: Vermummte greifen an, Fanutensilien verschwinden. Die Polizei sucht Zeugen.

Von dpa 18.09.2025, 19:14
Die Aue-Fans waren auf der Heimfahrt. (Symbolbild)
Die Aue-Fans waren auf der Heimfahrt. (Symbolbild) Robert Michael/dpa

Cottbus - Fußballfans vom FC Erzgebirge Aue sind auf der Rückreise vom Ost-Derby in Cottbus auf einem Autobahnparkplatz überfallen worden. 15 bis 20 Vermummte hätten die rund zehnköpfige Gruppe bei einer Pause nahe der Autobahnabfahrt Thiendorf attackiert, teilte die Polizei mit. 

Demnach schlugen die Täter zu und traten auf die Aue-Fans ein. Fanutensilien wurden geraubt, auch aus einem Transporter. Die Überfallenen wurden leicht verletzt. Die „Sächsische Zeitung“ und „Bild“ hatten zuvor berichtet. Die Hintergründe der Tat sind nach Angaben eines Polizeisprechers noch unklar und werden ermittelt. Zeugen werden gesucht. Drittligist Aue hatte bei Energie Cottbus 1:2 verloren.