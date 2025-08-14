Im ersten Pflichtspiel unter dem neuen Trainer ist der VfL Wolfsburg klarer Favorit. Ein alter Bekannter führt das Team weiter an.

Wolfsburg - Maximilian Arnold bleibt auch in der kommenden Saison Kapitän des VfL Wolfsburg. Der Routinier wurde vom neuen Trainer Paul Simonis in seinem Amt bestätigt. Arnold spielt seit 14 Jahren beim VfL und ist seit langem das Gesicht des Volkswagen-Clubs.

Erstmals wird der 31-Jährige die Niedersachsen in dieser Saison im DFB-Pokalspiel beim SV Hemelingen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) als Kapitän aufs Feld führen. Für Simonis, der die Nachfolge von Ralph Hasenhüttl angetreten hat, ist es das erste Pflichtspiel als Wolfsburg-Coach.

Simonis liebt den Pokal

In der vergangenen Saison gewann der 40-Jährige in den Niederlanden mit Go Ahead Eagles aus Deventer den Pokal. „Es ist der kürzeste Weg nach Europa. Ich mag den Pokal. Erst recht seit letzter Saison“, sagte der Niederländer.

Er muss in der im Bremer Weserstadion ausgetragenen Partie auf Rogério, Jonas Wind und Jesper Lindström verzichten. Hinter dem Einsatz von Mohammed Amoura steht noch ein Fragezeichen.