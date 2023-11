Bremen - Ein Rottweiler hat ein sechsjähriges Mädchen in Bremen-Hastedt in den Kopf gebissen und es dabei schwer verletzt. Das Kind wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Der Hund hatte sich nach Aussage seines Besitzers am Mittwochmorgen auf einer Wiese von der Leine gerissen und war auf das Kind zugerannt. Das Mädchen war mit einem Tretroller auf dem Osterdeich in Begleitung seiner radfahrenden Mutter unterwegs. Das Tier sprang die Sechsjährige an und biss sie mehrfach. Passanten und die Mutter versuchten, das Tier vom Kind wegzuziehen. Erst dem Hundehalter gelang dies, als er dazukam. Der Rottweiler wurde in ein Tierheim gebracht. Gegen den 66 Jahre alten Besitzer ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Körperverletzung.