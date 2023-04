Besucher schauen sich beim Kirschblütenfest in den Gärten der Welt blühende Kirschbäume an.

Berlin - In Japan nennt man die Tradition „Hanami“: In den Berliner Gärten der Welt haben sich am Samstag etliche Menschen an den Kirschblüten erfreut. Dort wurde zum zweitägigen Kirschblütenfest geladen. Besucherinnen und Besucher wanderten zwischen den Bäumen umher, teils mit Regenschirmen und Handys in der Hand. Das gemütliche Beisammensein unter der atemberaubenden Blüte heiße „Hanami“, hatten die Veranstalter vorab mitgeteilt. Zu den Gärten der Welt im Osten Berlins gehört unter anderem ein japanischer Garten.