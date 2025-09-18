Die ungeschlagene Stute Romance of Lips gilt als Favoritin beim wichtigsten Rennen des Renntags in Hoppegarten. Wer ihre größten Konkurrenten sind und was den Tag besonders macht.

Auf der Galopprennbahn Hoppegarten steht der vorletzte Renntag an.

Hoppegarten - Der vorletzte Renntag der Saison 2025 am Samstag auf der Galopprennbahn Hoppegarten wird als Renntag der Wirtschaft mit großem Familienfest veranstaltet. Von den sechs Rennen ist der mit 11.500 Euro dotierte Preis von aveato am wichtigsten.

In diesem Ausgleich II über 1800 Meter könnte die bei zwei Starts in diesem Jahr ungeschlagene vierjährige Stute Romance of Lips mit Jockey Micki Cadeddu ihren Siegeszug fortsetzen. Als größte Konkurrenten gelten Velato (Lilli Marie Engels) und Va bene (Leon Wolff).

Politische Gäste erwartet

Der Renntag hat laut Rennbahn-Eigentümer Gerhard Schöningh auch eine große ökonomische Bedeutung mit zahlreichen Gästen aus regionale Politik und Wirtschaft. Es werde auch eine Gruppe von Landtagsabgeordneten erwartet, die sich ein Bild von Bedeutung, Aufgaben und Potenzial der Rennbahn machen wollten, sagte Schöningh.

Abgeschlossen wird die Saison in Hoppegarten am 3. Oktober (11.00 Uhr) mit dem Renntag der Deutschen Einheit.