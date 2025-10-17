weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Kollision: Rollerfahrer übersehen - 51-Jähriger wird schwer verletzt

Kollision Rollerfahrer übersehen - 51-Jähriger wird schwer verletzt

Ein Auto biegt ab, dabei übersieht dessen Fahrer einen entgegenkommenden Motorroller. Die Folgen für den Rollerfahrer sind ernst.

Von dpa 17.10.2025, 08:03
In Nordhorn übersieht ein Autofahrer beim Abbiegen einen Motorroller - ein 51-Jähriger wird schwer verletzt. (Symbolbild)
In Nordhorn übersieht ein Autofahrer beim Abbiegen einen Motorroller - ein 51-Jähriger wird schwer verletzt. (Symbolbild) Friso Gentsch/dpa

Nordhorn - Ein 51 Jahre alter Rollerfahrer hat bei einem Unfall im Landkreis Grafschaft Bentheim schwere Verletzungen erlitten. Am Donnerstagmittag habe ein 63 Jahre alter Autofahrer in Nordhorn mit seinem Wagen nach links abbiegen wollen, teilte die Polizei mit. Dabei habe er den entgegenkommenden Motorroller übersehen. Es kam zum Zusammenstoß, der 51-Jährige wurde schwer verletzt. Er kam ins Krankenhaus.