Heute ist der letzte Schultag bevor in Berlin und Brandenburg die zweiwöchigen Herbstferien beginnen. Dabei kann es zu erheblichen Verzögerungen im Verkehr kommen.

Berlin - Zum Beginn der Herbstferien müssen sich Autofahrer in Berlin auf Staus einstellen. Aufgrund des erhöhten Verkehrsaufkommens und zahlreichen Baustellen sollten Verkehrsteilnehmer mit Verzögerungen auf den Stadtautobahnen und Ausfallstraßen rechnen, wie die Verkehrsinformationszentrale Berlin mitteilte. Am Montag (20. Oktober) beginnen in Berlin und Brandenburg die zweiwöchigen Herbstferien.

So sei etwa auf der Autobahn 100 Richtung Wedding wegen mehrerer Baustellen mit Einschränkungen zu rechnen. Wegen Straßenarbeiten stehen etwa auf der Hauptfahrbahn nur zwei Spuren zur Verfügung. Ab Montag werde es nur noch eine Spur sein. Zudem werde auf der A 100 wegen Wartungsarbeiten zwischen den Anschlussstellen Buschkrugallee und Oberlandstraße vom 20. Oktober bis 24. Oktober gesperrt.

Sperrung am Autobahndreieck Funkturm angekündigt

Aktuelle Baustellen können auch im Berliner Straßennetz zu erheblichen Verkehrseinschränkungen führen, wie die Verkehrsinformationszentrale warnte. Besondere Schwerpunkte seien etwa die Elsenbrücke in Friedrichshain oder die Bahnhofstraße Köpenick.

Vom 30. Oktober, 22.00 Uhr, kommt es voraussichtlich bis 3. November, 5.00 Uhr, außerdem zu umfangreichen Sperrungen am Dreieck Funkturm. Grund ist der Abbruch der derzeit für den Verkehr gesperrten Autobahnbrücke über die Halenseestraße Ost.

Flughafen erwartet 1,4 Millionen Reisende

Der Start der Ferien macht sich auch im Flugverkehr bemerkbar. So rechnet der Flughafen Berlin-Brandenburg BER nach eigenen Angaben bis Sonntag mit rund 275.000 Fluggästen. Bis 2. November werden etwa 1,4 Millionen Reisenden erwartet.