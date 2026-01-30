Nach einem Unfall kam es auf den Berliner Ringbahnlinien S41 und S42 zu Einschränkungen. Mittlerweile läuft alles wieder nach Plan. Probleme gibt es aber am S-Bahnhof Wedding.

Berlin - Die Ringbahnlinien S41 und S42 fahren wieder nach regulärem Fahrplan. Nach der ärztlichen Versorgung eines Fahrgastes fuhren die Züge am Morgen nur im 10-Minuten-Takt. Seit 7 Uhr laufe alles wieder normal, sagte ein Bahnsprecher.

Am S-Bahnhof Wedding allerdings halten die Züge nicht, da es Beeinträchtigungen durch Vandalismus gibt, wie die S-Bahn auf X informiert. Der Halt entfällt den Angaben nach voraussichtlich bis zum 9. Februar.