Verkehr Ringbahn fährt wieder im normalen Takt
Nach einem Unfall kam es auf den Berliner Ringbahnlinien S41 und S42 zu Einschränkungen. Mittlerweile läuft alles wieder nach Plan. Probleme gibt es aber am S-Bahnhof Wedding.
Aktualisiert: 30.01.2026, 08:52
Berlin - Die Ringbahnlinien S41 und S42 fahren wieder nach regulärem Fahrplan. Nach der ärztlichen Versorgung eines Fahrgastes fuhren die Züge am Morgen nur im 10-Minuten-Takt. Seit 7 Uhr laufe alles wieder normal, sagte ein Bahnsprecher.
Am S-Bahnhof Wedding allerdings halten die Züge nicht, da es Beeinträchtigungen durch Vandalismus gibt, wie die S-Bahn auf X informiert. Der Halt entfällt den Angaben nach voraussichtlich bis zum 9. Februar.