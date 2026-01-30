Nach einem Unfall kommt es auf den Berliner Ringbahnlinien S41 und S42 zu Einschränkungen. Probleme gibt es auch am S-Bahnhof Wedding.

Berlin - Die Ringbahnlinien S41 und S42 fahren nach der ärztlichen Versorgung eines Fahrgastes am Morgen nur im 10-Minuten-Takt. Außerdem halten keine Ringbahn-Züge am S-Bahnhof Wedding, da es Beeinträchtigungen durch Vandalismus gibt, wie die S-Bahn auf X informiert. Der Halt entfällt den Angaben nach voraussichtlich bis zum 9. Februar.