Wildtiere Rettungsaktion für ein Reh

Hilflos liegt ein Reh am Wegesrand. Doch mit der Unterstützung von Polizei und Tierrettung kommt es schnell wieder auf die Beine.

Von dpa 06.01.2026, 16:00
Das Reh konnte unverletzt in die Freiheit entlassen werden. (Symbolbild) Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Mühlhausen - Ein Reh hat in Mühlhausen (Unstrut-Hainich-Kreis) einen Polizeieinsatz ausgelöst. Ein aufmerksamer Passant hatte gemeldet, dass das Tier hilflos an einem Zaun nahe einer Landstraße liege, wie die Polizei mitteilte. Gemeinsam mit der Tierrettung kümmerten sich die Beamten am Morgen um das Reh und brachten es an den Stadtrand. Unverletzt konnte es dort in sicherer Umgebung in die Freiheit entlassen werden.