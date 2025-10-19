Europaweit wird am Sonntag zum achten Mal der Europäische Tag der Restaurierung gefeiert. Welche besonderen Angebote gibt es in Sachsen-Anhalt und Umgebung?

Magdeburg - Unter dem Motto „Wir erhalten, was uns bewegt“ wird am Sonntag auch in Sachsen-Anhalt der Europäische Tag der Restaurierung gefeiert. Zu dem Aktionstag bietet beispielsweise das Musikmuseum der Stiftung Händel-Haus in Halle eine Führung durch seine Restaurierung an. Erzählt werden sollten Geschichten, die man sonst nicht höre, so die Veranstalter. Der Aktionstag findet in diesem Jahr zum achten Mal statt.

Während des Besuchs in der Restaurierung wollen die Mitarbeitenden des Museums berichten, was sie antreibt und welche Bedeutung Kultur und Kulturgut für das Leben in der Region haben, wie es hieß. Außerdem solle es im Händel-Haus eine Führung durch die Bibliothek geben, während der unterschiedliche Beispiele beschädigter und wiederhergestellter Objekte gezeigt würden.

Unterschiedliche Schwerpunkte

Auch die Kulturstiftung Dessau-Wörlitz ermöglicht am Sonntag besondere Einblicke. Angeboten werden sollen drei Führungen durch das Restaurierungsatelier. Zu sehen gibt es demnach unter anderem kunstvoll gestalteten Stuck, historische Möbel und wertvolle Gemälde.

Im Gleimhaus in Halberstadt findet den Veranstaltern nach eine Gesprächsrunde mit einer Restauratorin und zwei Restauratoren statt. Interessierte könnten Fragen stellen, aber auch eigene Stücke mitbringen, hieß es. Gezeigt werden soll auch, wie ein Familienalbum schnell gerettet werden kann, wenn es nass geworden ist.

Angebote auch in Sachsen und Thüringen

Auch in den benachbarten Bundesländern öffnen einzelne Häuser Türen, die sonst für die Allgemeinheit verschlossen sind. So beteiligt sich etwa das Grassi-Museum in Leipzig an dem Aktionstag. Auch hier kann das Restaurierungsatelier besucht werden. An der Technischen Universität in Dresden können Interessierte einen Blick in die Sammlung werfen.

In Thüringen öffnen etwa die Restaurierungswerkstätten der Friedenstein Stiftung Gotha. Auch die Herzogin Anna Amalia Bibliothek, das Goethe- und Schiller-Archiv und das Zentrale Museumsdepot der Klassik Stiftung in Weimar bieten am Sonntag ein besonderes Programm an. Hineingeblickt werden kann außerdem in die zentralen Restaurierungswerkstätten der Museen der Stadt Erfurt.