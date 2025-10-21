Nach einer Sonderprüfung ist die Brücke über die Gleise in Bad Schandau ab heute nur noch einspurig befahrbar. Was das für den Verkehr bedeutet.

Nachdem die Elbbrücke in Bad Schandau monatelang geprüft wurde, stellt sich auch die angrenzende Gleisüberquerung als Sorgenkind heraus. (Archivbild)

Bad Schandau - Autofahrer in Bad Schandau müssen sich schon wieder auf Einschränkungen und Staus einstellen: Die Brücke über die Bahngleise entlang der B172 wird aus Sicherheitsgründen auf eine Fahrspur reduziert. Den Verkehr regelt ab Nachmittag eine Ampelschaltung. Die Einschränkung gilt bis auf weiteres, teilte das Infrastrukturministerium in Dresden mit. Damit wird in Bad Schandau nach der Elbbrücke die nächste marode Brücke zumindest teilweise gesperrt.

Eine Sonderprüfung habe Schwächen bei der Tragfähigkeit dieses Bauwerks festgestellt, hieß es. Eine Tonnagebeschränkung sei aber nicht erforderlich. Fußgänger können die Gehwege weiterhin nutzen, Radfahrer müssen schieben. Zur Überwachung des Bauwerks wird ein Sensorsystem installiert, das Spannstahlbrüche erkennt.

Fest steht: Die 1975 gebaute Brücke, die direkt an die Elbquerung grenzt, muss in näherer Zukunft abgerissen werden. Die Planung für eine Behelfsbrücke läuft den Angaben zufolge bereits.