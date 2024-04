Berlin - Fahrgäste der Berliner U-Bahn-Linie U6 können ab Montag wieder auf dem Abschnitt zwischen Kurt-Schumacher-Platz und Reinickendorfer Straße durchfahren. Die Reparaturarbeiten infolge eines Kabelbrands sind nach Angaben der Berliner Verkehrsbetriebe von Freitag fast beendet. „Für abschließende Arbeiten und Prüfungen muss für wenige Tage der Stopp am Bahnhof Seestraße in Fahrtrichtung Alt-Mariendorf noch entfallen“, teilte die BVG mit. Fahrgäste erreichen den Bahnhof Seestraße, indem sie eine Station weiter und mit dem nächsten Zug in Richtung Alt-Tegel zurück zur Seestraße fahren. „Voraussichtlich ab Freitag, 19. April 2024, fahren dann die Züge in beiden Richtungen wieder wie gewohnt“, hieß es.

Seit dem Kabelbrand Anfang März ist der Zugverkehr in dem Bereich unterbrochen. Nach BVG-Angaben wurden bei dem Feuer zentrale Kabel der Leit- und Sicherheitstechnik der U-Bahn zerstört. „Die Arbeiten waren sehr aufwendig, weil hunderte Einzelverbindungen unter extrem beengten räumlichen Bedingungen ersetzt und auf korrekte und zuverlässige Funktion geprüft werden mussten“, teilte die BVG mit.