Wegen einer defekten Weiche in Blankenburg kommt es derzeit zu Verspätungen auf den Linien S2, S8 und S85. Die Züge sind zudem nur auf Teilstrecken unterwegs.

Berlin - Wegen einer defekten Weiche kommt es in Berlin derzeit zu Einschränkungen auf den S-Bahn-Linien S2, S8 und S85. Die S2 verkehrt nur zwischen Priesterweg und Pankow sowie zwischen Karow und Bernau, wie die S-Bahn mitteilte. Die S8 wiederum fährt demnach derzeit nur zwischen Greifswalder Straße und Blankenburg sowie zwischen Schönfließ und Birkenwerder im Norden von Berlin. Fahrgäste in Richtung Birkenwerder sind aufgerufen, an der Bornholmer Straße auf die S1 umzusteigen. Zudem komme es derzeit auf den betroffenen Linien zu Verspätungen, hieß es weiter.