Leipzig - Rembrandt, Tübke, Frauen in der Kunst - das Museum der bildenden Künste in Leipzig (MdbK) nimmt in seinen Sonderausstellungen 2024 ganz verschiedene Epochen und Themen in den Blick. „Wir haben ein sehr vielfältiges Programm für dieses Jahr vorbereitet“, sagte Museumsdirektor Stefan Weppelmann am Donnerstag. Die Auswahl solle Spaß machen und Gäste an das Haus binden.

Zu den Schwerpunkten mit überregionaler Ausstrahlung gehört eine große Rembrandt-Ausstellung. Unter dem Titel „Impuls Rembrandt: Lehrer Stratege Bestseller“ werden der bedeutendste holländische Maler des 17. Jahrhunderts und seine zahlreichen Schüler gezeigt. Rund 120 Gemälde, Zeichnungen und Radierungen sollen einen Einblick in das Schaffen Rembrandts und seine große Meisterwerkstatt geben. Die Schau wird vom 3. Oktober 2024 bis 26. Januar 2025 gezeigt.

Einem anderem großen Maler seiner Zeit ist die Ausstellung „Tübke und Italien“ gewidmet. Werner Tübke (1929-2004) sei einer der profiliertesten und zugleich eigenwilligsten Künstler der DDR gewesen, sagte Sabine Hoffmann, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Museumsdirektion. In den 70er Jahren sei er dreimal nach Italien gereist. Wie sich diese Erfahrungen in seinen Arbeiten spiegelten, solle die Ausstellung vom 7. März bis 16. Juni 2024 zeigen. Das MdBK bewahrt nahezu den gesamten Nachlass von Werner Tübke.

Unter dem Titel „Rollenbilder“ geht das Museum in einer weiteren Sonderschau auf Spurensuchen nach Frauen in der eigenen Sammlung. Dort fänden sich zwar viele Darstellungen von Frauen als Heilige, Mutter oder Muse - aber eigenhändige Werke von Künstlerinnen seien gerade „hoffnungslos unterrepräsentiert“, sagte Hoffmann. Auf die Frage, warum das so ist, solle die Schau Antworten geben. Eine zweite Spurensuche widmet sich unter dem Titel „Sichtbarmachen“ dem jüdischen Engagement, das für die Leipziger Sammlung prägend gewesen ist, allerdings auch in Vergessenheit geraten sei.

Insgesamt plant das Museum in diesem Jahr elf neue Ausstellungen und Projekte. Voriges Jahr besuchten rund 122 000 Menschen das Museum. Wie in allen städtischen Leipziger Museen ist der Besuch der Dauerausstellungen seit diesem Jahr kostenfrei.