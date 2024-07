Hamburg - Der neue 100-Meter-Rekordler Owen Ansah hat sich bei einer Presserunde in Hamburg nicht mehr zu rassistischen Anfeindungen geäußert, nachdem er am vergangenen Wochenende als erster deutscher Sprinter unter zehn Sekunden geblieben war.

Zu den Kommentaren in den sozialen Medien sagte der Sprinter des Hamburger SV bereits zuvor dem NDR: „Mich interessiert das eigentlich null Prozent. Das geht ins eine Ohr rein und aus dem anderen Ohr raus. Ich habe meine Freunde und Familie bei mir und meine Leute, die mich supporten. Natürlich gibt es auch immer Hater, aber das beschäftigt mich gar nicht.“

Ansah hatte am vergangenen Samstag bei den nationalen Titelkämpfen in Braunschweig in 9,99 Sekunden gesiegt und als erster Deutscher bei regulären Windbedingungen die magische Zehn-Sekunden-Marke unterboten. Nicht lange danach tauchten im Netz die ersten Hasskommentare auf. Ansah sagte, dass er sich diese Kommentare gar nicht anschaue, räumte aber ein, dass sie ihn anspornen würden. „Solche Kommentare spornen mich in jedem Fall an, genauso weiterzumachen. Sie zeigen, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Ich bekomme jetzt die Aufmerksamkeit, die wir alle verdient haben.“

Auf seinem Weg zu den Olympischen Spielen in Paris will sich der neue deutsche Sprintstar, der in Mannheim lebt und trainiert, nicht ablenken lassen. Der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) prüft derweil weiterhin, Strafanzeige gegen unbekannt zu stellen. Obwohl Ansah sich nach außen hin unbeeindruckt zeigt, betonte er: „Das ist der richtige Weg, weil das Sachen sind, die nicht gehen.“