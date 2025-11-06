Sportlich läuft es aktuell nicht für den VfL Wolfsburg. Aber der wichtigste Spieler des Vereins verlängert seinen Vertrag trotzdem.

Wolfsburg - Mitten in der sportlichen Krise hat der Kapitän und Rekordspieler Maximilian Arnold seinen Vertrag mit dem VfL Wolfsburg um zwei Jahre verlängert. Der 31-jährige Mittelfeldspieler band sich bis 2028 an den Fußball-Bundesligisten.

„Ich bleibe mit voller Überzeugung beim VfL“, sagte Arnold. „Wolfsburg und der VfL sind seit vielen Jahren meine sportliche Heimat. Auch privat fühle ich mich mit meiner Familie unglaublich wohl hier. Ich bin überzeugt von dem Weg, den der Club eingeschlagen hat, und möchte weiterhin Verantwortung übernehmen.“

Arnold wechselte 2009 von Dynamo Dresden in die Nachwuchsabteilung des VfL. Für die Profis bestritt er bislang die Vereinsrekord-Anzahl von 458 Pflichtspielen. 2011 wurde der dreimalige Nationalspieler mit 17 Jahren zum bislang jüngsten Bundesliga-Debütanten in der Geschichte der „Wölfe“.