Die Bahn baut und modernisiert. Bei Halle arbeitet sie an Gleisanlagen, nun werden neue Weichen angeschlossen. Für Reisende hat das ab Freitag kommender Woche Folgen.

Halle - Am übernächsten Wochenende kommt es für Reisende am Hauptbahnhof Halle zu erheblichen Einschränkungen. Wegen eines notwendigen Softwarewechsels im Zuge von Gleiserneuerungen bleibe der Hauptbahnhof vom 14. November um 22.00 Uhr bis zum 16. November um 22.00 Uhr teilweise und danach für sechs Stunden bis zum 17. November um 4.00 komplett gesperrt, teilte eine Unternehmenssprecherin mit. Ein Großteil der Züge könne den Hauptbahnhof nicht anfahren. Im Nahverkehr stehen laut der Deutschen Bahn Busse als Ersatz für die Züge bereit.

Südwestlich der Stadt Halle würden Gleisanlagen zwischen Halle (S) und Angersdorf erneuert und modernisiert. Die ersten Arbeiten dafür hätten im September mit dem Einbau von Weichen bekommen. Diese sollten nun an die moderne Leit- und Sicherungstechnik des Knotens Halle angeschlossen werden.