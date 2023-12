Wolfsburg - Mit dem deutschen Meister Bayern München und seinem Torjäger Harry Kane wartet im letzten Spiel des Jahres noch eine große Herausforderung auf den VfL Wolfsburg. Der englische Topstürmer kann am Mittwochabend (20.30 Uhr/Sky) in der Volkswagen Arena sogar einen Bundesliga-Rekord brechen.

Bislang schoss Kane in dieser Saison 20 Tore. Der Bestwert in einer Bundesliga-Hinrunde liegt bei 22 Treffern und wurde in der Saison 2020/21 vom damaligen Bayern-Torjäger Robert Lewandowski erreicht. Der 30 Jahre alte Kane kann diese Marke in den Spielen gegen Wolfsburg, 1899 Hoffenheim sowie im Nachholspiel gegen Union Berlin noch verbessern.

„Er ist ein Ausnahmestürmer, der in Europa im Moment die Nummer eins ist“, sagte Wolfsburgs Trainer Niko Kovac über Kane. Auf die Frage, wie seine Spieler den Kapitän der englischen Nationalmannschaft stoppen könnten, sagte der frühere Bayern-Coach: „Es geht nur gemeinsam. Einer allein wird es nicht schaffen. Denn die Qualität drumherum, die ist auch außerordentlich gut. Wir müssen die Räume gut zustellen und versuchen, es kompakt zu halten.“