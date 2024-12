Eine Busfahrt in Halle wird gefährlich, als ein junger Mann Reizgas in den Fahrgastraum sprüht.

Ein Unbekannter hat in einem Bus in Halle Reizstoff versprüht. (Symbolbild)

Halle - Aus zunächst unbekannten Gründen hat ein Mann am Dienstagabend mit Reizstoff in einem Bus in Halle gesprüht. Daraufhin mussten drei Menschen wegen Atemwegsreizungen ambulant behandelt werden, wie die Polizei mitteilte. Demnach stieg der Heranwachsende am S-Bahnhof Zscherbener Straße aus und flüchtete. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.