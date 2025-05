In einem Einkaufsmarkt in Quedlinburg klagen plötzlich mehrere Menschen über Atemwegreizungen. Polizei und Feuerwehr rücken mit einem Großaufgebot aus.

Reinigungsmittel in der Luft: Großeinsatz in Supermarkt

Quedlinburg - Atemwegsreizungen bei mehreren Menschen haben einen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei in einem Einkaufsmarkt im Harz ausgelöst. Nach ersten Erkenntnissen war in dem Geschäft in Quedlinburg am Montagabend eine gasförmige Substanz ausgetreten, wie die Polizei mitteilte. Nach Angaben eines Sprechers war Reinigungsflüssigkeit in eine Lüftung geraten und hatte sich in der Luft verteilt. Zuerst hatte die „Mitteldeutsche Zeitung“ über den Vorfall berichtet.

Wie viele Menschen verletzt wurden, konnte die Polizei in der Nacht nicht sagen. Die Betroffenen seien aber vor Ort und nicht im Krankenhaus behandelt worden. In Lebensgefahr war demnach niemand.