Erfurt - Der weltbekannte Bergsteiger Reinhold Messner hat sich am Donnerstag in das Goldene Buch der Thüringer Landeshauptstadt Erfurt eingetragen. Im Beisein von Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) unterzeichnete Messner (79) das Gästebuch der Stadt. In dem Goldenen Buch finden sich die Unterschriften von zahlreichen Sportlern, Künstlerinnen oder anderen Prominenten, die in Erfurt zu Besuch waren.