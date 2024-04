Dresden - Schauspieler Matthias Reichwald („Tatort“, „Unter anderen Umständen“) fährt ab der kommenden Saison beruflich zweigleisig, an verschiedenen Bühnen. Wie das Staatsschauspiel Dresden am Donnerstag mitteilte, wird er Leitender Regisseur an der Staatsoperette Dresden, bleibt aber Ensemblemitglied des Hauses. Intendant Joachim Klement gratulierte zur neuen „Herausforderung“.

Reichwald, 1981 in Magdeburg geboren, ist seit 2009 fest im Engagement am Staatsschauspiel Dresden, aber auch Gast am Deutschen Theater, dem Maxim Gorki Theater und der Schaubühne in Berlin. Er arbeitete unter anderem mit Wolfgang Engel, für Film und Fernsehen sowie als Opern- und Schauspielregisseur in Salzburg, Göttingen, Leipzig und Dresden.