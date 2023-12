Regnerische Weihnachten in Thüringen

Erfurt - Der erste Weihnachtsfeiertag wird regnerisch und windig in Thüringen. Wie der Deutsche Wetterdienst am Montag mitteilte, regnet es zunächst vor allem nördlich der Unstrut und im Werratal. Zum Nachmittag breitet sich der Regen dann allmählich auf alle Landesteile aus. Bei Höchstwerten von sehr milden zehn bis zwölf Grad weht ein frischer Südwestwind mit stürmischen Böen. Im Bergland gibt es Sturmböen, bei Temperaturen von sechs bis zehn Grad.

In der Nacht zum Dienstag sinken die Temperaturen auf elf bis acht Grad. Am zweiten Weihnachtsfeiertag bleibt das Wetter durchwachsen mit Wolken, vorübergehendem Regen und stürmischen Böen. Es wird ähnlich mild wie am Vortrag: Der DWD erwartet bis zu zwölf Grad, im Bergland bis neun Grad.