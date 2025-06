Fürstenberg - An der Fürstenberger Porzellanmanufaktur will das Land Niedersachsen auch in Zukunft festhalten. Auch nach dem Wechsel an der Spitze der Staatskanzlei steht die Landesregierung zu dem Traditionsunternehmen. Wegen fehlender Wirtschaftlichkeit gibt es immer wieder Kritik an dem Unternehmen im Weserbergland, etwa vom Bund der Steuerzahler.

„Die Traditionsmanufaktur ist nicht nur ein wichtiger Arbeitgeber in der Region, sondern auch ein Teil unseres niedersächsischen Kulturgutes“, teilte das niedersächsische Finanzministerium mit. Traditionell bekommen etwa offizielle Gäste des Bundeslandes Porzellanrösser oder andere Produkte von Fürstenberg als Gastgeschenke. Die Landesregierung sei nach wie vor von der Sinnhaftigkeit der Beteiligung an dem Unternehmen aus dem Landkreis Holzminden überzeugt, hieß es weiter.

Verluste über andere Beteiligungen ausgeglichen

Das Land ist über eine Investitionsgesellschaft zu 98 Prozent an der Manufaktur beteiligt, die restlichen zwei Prozent hält der Landkreis Holzminden.

Allein in den Jahren 2022, 2023 und 2024 machte die Firma einen Verlust von rund 10,25 Millionen Euro, wie das Finanzministerium mitteilte. Den Landeshaushalt habe das allerdings nicht belastet. Die Mutterfirma Fürstenberg Holding habe die Verluste durch Gewinne aus anderen Beteiligungen ausgeglichen.

Porzellanmanufaktur 1747 gegründet

Seit der Gründung im Jahr 1747 produziert die Porzellanmanufaktur Fürstenberg hochwertiges Porzellan. Sitz der ursprünglich in Wolfenbüttel gegründeten Firma ist ein direkt an der Weser gelegenes mittelalterlichen Schloss in der gleichnamigen Gemeinde Fürstenberg. Dort befinden sich bis heute noch Gebäude aus der Zeit der Porzellanherstellung Mitte des 18. Jahrhunderts. Neben der Firma Meissen aus Sachsen ist die Fürstenberger Manufaktur die zweitälteste Porzellanmanufaktur der Bundesrepublik.

Der Bund der Steuerzahler kritisiert wegen der Verluste immer wieder die Beteiligung des Bundeslandes an dem Unternehmen. Es fehle heutzutage schlicht die Nachfrage nach deren Produkten, hieß es immer wieder.

Porzellan wird in Museen gezeigt

Kulturell ist die Bedeutung aber nach wie vor groß. Erst kürzlich erwarb das Museum Wolfenbüttel eine 185-teilige Tafelservice-Sammlung der Fürstenberger Porzellanmanufaktur für 600.000 Euro mit Hilfe des Landes Niedersachsen und diversen Stiftungen. Das in den 1770er Jahren hergestellte „Holländisches Service“ gilt als eines der bedeutendsten Ensembles der europäischen Porzellankunst.

Auch im Museum Schloss Fürstenberg kann die Arbeit des Unternehmens begutachtet werden. Derzeit sind dort etwa Arbeiten deutscher Keramikkünstler zu sehen, die sich dazu am Fürstenberger Porzellan bedienten.