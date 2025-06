Der Mann gerät durch Informationen aus dem eigentlich verschlüsselten Kommunikationssystem Encrochat ins Visier der Polizei. In seinen Wohnungen werden die Ermittler fündig.

Kiloweise Drogen und Festnahme bei Razzia in Berlin

Berlin - Bei Durchsuchungen in Berlin haben Polizisten kiloweise Drogen sichergestellt und einen mutmaßlichen Drogenhändler festgenommen. Der 27-Jährige befindet sich Untersuchung, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Gegen ihn wird wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge ermittelt.

Der Mann ist durch die Auswertung von Nachrichten im eigentlich verschlüsselten Kommunikationssystem Encrochat ins Visier der Ermittler geraten. Mehr als 30 Polizistinnen und Polizisten durchsuchten am Donnerstag drei Wohnungen des 27-Jährigen in Prenzlauer Berg, in Lichterfelde und Oberschöneweide.

Dabei stießen sie nach den Angaben auf rund ein Kilo Kokain, etwa sieben Kilo Amphetamin in fester und flüssiger Form sowie knapp zehn Kilo Haschisch und rund fünfeinhalb Kilo Marihuana. Auch ein Auto, mehr als 40.000 Euro Bargeld und mehrere Messer wurden sichergestellt.