Halle - Die Zahl der Asylbewerber, die Leistungen vom Staat erhalten, ist in Sachsen-Anhalt zum Jahresende zurückgegangen. Wie das Statistische Landesamt mitteilte, erhielten Ende 2024 knapp 11.500 Menschen entsprechende Regelleistungen. Das waren den Angaben zufolge fast 12 Prozent weniger als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres.

Leistungsberechtigt sind Ausländer, die sich im Bundesgebiet aufhalten und die Voraussetzungen dafür erfüllen. Dabei wird unterschieden zwischen Regelleistungen - etwa für Ernährung, Unterkunft und Heizung - und besonderen Leistungen.

Gut 69 Prozent der Regelleistungsempfänger am Jahresende 2024 waren männlich und damit etwas weniger als im Jahr zuvor. Eine gegensätzliche Entwicklung zeichne sich hingegen bei der Zahl der Kinder und Jugendlichen (ohne unbegleitet Eingereiste) ab, hieß es. Am Jahresende 2024 waren ein Viertel der Asylbewerber in Sachsen-Anhalt unter 18 Jahren alt, ein Jahr zuvor waren es knapp 22 Prozent (2.850 Personen). Mehr als die Hälfte aller Schutzsuchenden war in Aufnahmeeinrichtungen und Gemeinschaftsunterkünften untergebracht.

Laut Statistik wurden im vergangenen Jahr mehr als 145 Millionen Euro für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gezahlt.