Absteiger Jahn Regensburg will in der 3. Liga einen Neuanfang. Dafür muss auch Trainer Andreas Patz gehen.

Regensburg - Zweitliga-Absteiger SSV Jahn Regensburg und Trainer Andreas Patz trennen sich mit sofortiger Wirkung. Wie die Oberpfälzer mitteilten, wird für die beiden letzten Saisonspiele am Sonntag gegen den Karlsruher SC und eine Woche später beim SV Darmstadt 98 der bisherige Co-Trainer Munier Raychouni als Interimscoach fungieren.

Der damalige Assistenztrainer Patz hatte die Regensburger nach dem 3:8-Debakel Ende Oktober gegen den 1. FC Nürnberg und der Trennung von Joe Enochs interimistisch als Chef betreut. Ende November war der 41-Jährige nach einem kurzen Hoch befördert und mit einem Vertrag bis zum Saisonende ausgestattet worden.

Patz und seine „persönlichen Gründe“

„Im Nachgang an das Auswärtsspiel in Köln habe ich mich wie angekündigt mit Andi Patz intensiv und kritisch, aber stets offen und ehrlich ausgetauscht. Als Ergebnis dieser Gespräche und auch einer umfangreichen und kritischen Saisonanalyse haben wir die gemeinsame Entscheidung getroffen, getrennte Wege zu gehen“, erklärte Sportchef Achim Beierlorzer. Der Jahn ist seit dem Remis gegen Köln am vergangenen Samstag auch rechnerisch abgestiegen.

„Wir möchten in der 3. Liga einen Neuanfang und wollen deswegen die anstehenden Herausforderungen mit neuen Impulsen und einem neuen Profil im Trainerteam starten“, sagte Beierlorzer weiter. Patz habe dann die Geschäftsführung gebeten, sein Engagement „aus persönlichen Gründen bereits vor den letzten beiden Saisonspielen“ zu beenden. Dem kam der Verein nach.