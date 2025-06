Die Polizei hat nach dem Angriff auf eine Bar in Prenzlauer Berg zwei junge Männer im Verdacht. (Symbolbild)

Berlin - Zwei junge Männer aus einer sieben- bis achtköpfigen Gruppe sollen in der Nacht mit einem Baseballschläger vor einer Bar im Prenzlauer Berg aufgetaucht sein und eine Regenbogenfahne abgerissen haben. Verdächtig sind ein 17 und ein 19 Jahre alter Mann, wie die Polizei mitteilte. Der 17-Jährige soll die Regenbogenfahne in den Müll geworfen haben.

Ein anderer Verdächtiger habe sich mit dem Baseballschläger in Richtung der Bar an der Eberswalder Straße gewandt, sei aber geflüchtet, als die Polizei gekommen sei. Beamte machten einen 19-Jährigen in der Nähe dingfest, wie es weiter hieß. Dabei habe der junge Mann den Barbetreiber homophob beleidigt. Die Ermittlungen übernahm der polizeiliche Staatsschutz, der für politische Straftaten zuständig ist.