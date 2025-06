In Berlin findet an diesem Wochenende der Bundesparteitag der SPD statt. Dabei geht es nicht nur um die große Politik. Auch Sachsen-Anhalt ist Thema.

SPD-Fraktionsvorsitzende Pähle in Bundesvorstand gewählt

SPD-Fraktionschefin Katja Pähle ist erneut in den Bundesvorstand der SPD gewählt worden.

Magdeburg/Berlin - Die Fraktionsvorsitzende der SPD in Sachsen-Anhalt, Katja Pähle, ist erneut in den Bundesvorstand der Partei gewählt worden. Beim Bundesparteitag in Berlin wurde Pähle im ersten Wahlgang gewählt.

Es sei wichtig, im gerade beginnenden Landtagswahlkampf die Themen aus Sachsen-Anhalt auch nach Berlin zu transportieren, sagte Pähle anschließend. „Wir brauchen Rückenwind.“ Der Bund müsse helfen, dass die Krankenhausstruktur im Land erhalten bleibe. In Sachsen-Anhalt wird im kommenden September ein neuer Landtag gewählt. Die SPD regiert dort derzeit in einer Koalition mit CDU und FDP.