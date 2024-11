Die Woche beginnt mit trübem Schmuddelwetter. Dabei hält sich laut Deutschem Wetterdienst der Nebel vor allem in den Morgenstunden, im Bergland sogar ganztägig.

Regen und Nebel in Sachsen-Anhalt

Zum Start in die neue Woche muss mit Regen und Nebel gerechnet werden. (Archivbild)

Magdeburg - Zum Start in die neue Woche müssen sich die Menschen in Sachsen-Anhalt auf trübes und nasses Wetter einstellen. Dabei warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) bis in den Vormittag hinein vor Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern, der sich im Bergland den ganzen Tag über halten kann. Im Verlauf des Tages soll es dann bei bis zu elf Grad vor allem westlich von Elbe und Saale regnen.

In den kommenden Tagen bleibt es laut DWD regnerisch und trüb. Die Temperaturen überschreiten bis zur Mitte der Woche die 7-Grad-Marke nicht. In der Nacht liegen die Werte um null Grad. Tagsüber muss immer wieder mit Regen oder Sprühregen gerechnet werden, auch Nebel in den Morgenstunden ist nicht ausgeschlossen.