In der Nacht wird in Ostbrandenburg Starkregen erwartet. Auch in den nächsten Tagen bleiben die Wetteraussichten trüb.

Potsdam - In den kommenden Tagen kann es in Berlin und Brandenburg immer wieder zu Schauern und Gewittern kommen. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) soll es heute wolkig sein und vor allem im Norden gelegentlich Niederschlag fallen. Die Temperaturen werden auf 23 bis 25 Grad steigen. In der Nacht zum Donnerstag ist dann insbesondere in Ostbrandenburg zunächst mit lokalen Gewittern und dann mit Starkregen zu rechnen.

Auch am Donnerstag erwartet der DWD gelegentliche Schauer und Gewitter. Die Höchsttemperaturen liegen bei 22 bis 24 Grad. Am Freitag soll es bewölkt bleiben, dabei ist mit einzelnen Schauern und Gewittern zu rechnen. Die Temperaturen sinken leicht auf 20 bis 23 Grad.