Wolken, Regen und frische Temperaturen versetzen dem Frühling im Freistaat einen Dämpfer. Am Mittwoch bleibt es relativ kühl. Nachts fallen die Temperaturen teils unter den Gefrierpunkt.

Regen und frische Temperaturen in Thüringen

Erfurt - Wolkig und kühl ist das Wetter zur Wochenmitte in Thüringen. Am Mittwoch fallen mancherorts Schauer oder leichter Regen. Der Deutsche Wetterdienst rechnet mit maximal 12 bis 15 Grad. Im Bergland wird es mit 8 bis 12 Grad deutlich frischer.

Nachts bleibt es im Freistaat meist trocken. Es kühlt ab auf 6 und 2 Grad. Viele Wolken verdecken auch am Donnerstag den Himmel. Erst zum Abend lockert es leicht auf. Die Temperaturen steigen auf 11 bis 15 Grad, im Bergland auf 7 bis 11 Grad.

In der Nacht zum Freitag sinken die Werte teils bis auf den Gefrierpunkt. In Bodennähe kann es mit bis zu -3 Grad frostig werden. Am Freitag schaut häufiger die Sonne raus. Ab der Tagesmitte ziehen vorübergehend einige Wolken auf. Das Thermometer klettert auf 15 bis 19 Grad. Im Bergland liegen die Höchstwerte zwischen 10 und 14 Grad.