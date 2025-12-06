Die Sonne schaut am Wochenende nur vereinzelt hinter den Wolken hervor. Auch die neue Woche bringt Regen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Dabei steigen die Temperaturen deutlich an.

Dresden/Magdeburg/Erfurt - Das Nikolaus-Wochenende bringt wechselhaftes und zunehmend milderes Wetter für den Südosten Deutschlands. In den Morgenstunden dominieren laut Deutschem Wetterdienst (DWD) noch Frost mit Glätte und dichtem Nebel, ab dem zweiten Adventssonntag wird es aber deutlich milder.

Sobald sich die örtlichen Nebenfelder auflösen, klettern die Temperaturen am Samstag auf bis zu sieben Grad. In Sachsen-Anhalt und Thüringen kann es dabei schon ab dem Vormittag regnen. Im Thüringer Wald und im Harz fällt vereinzelt Schnee und frischer Wind zieht auf. Ab dem Nachmittag verdichten sich auch die Wolken in Sachsen. In der Nacht zu Sonntag hält der Regen an, die Werte bleiben dabei knapp über null Grad.

Am Sonntag lockert es nach anfänglichen Schauern auf und bleibt bis in die Abendstunden trocken. Es werden Temperaturen bis zu 10 Grad erreicht. Dabei stürmt es vereinzelt in höheren Lagen. In der Nacht zu Montag regnet es. Zum Start in die neue Woche bleibt das Wetter laut DWD weiter nass - nur in Thüringen sieht es etwas freundlicher aus. Bei sehr milden Werten bis zu 14 Grad kann es örtlich weiterhin stürmisch werden.