Beim Abbiegen übersieht eine Autofahrerin einen entgegenkommenden Wagen – die Kollision lässt sich nicht mehr vermeiden. Im zweiten Auto wird auch eine Familie mit zwei Kindern leicht verletzt.

Sonnefeld - Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf einer Bundesstraße bei Sonnefeld im bayerischen Landkreis Coburg sind fünf Menschen leicht verletzt worden. Die 27-jährige Fahrerin des ersten Wagens und eine vierköpfige Familie im zweiten Wagen kamen nach dem Unfall nahe der Grenze zu Thüringen am Freitagabend ins Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher sagte.

Demnach hatte die 27-Jährige auf der B303 beim Abbiegen das entgegenkommende Auto des 35-jährigen Fahrers übersehen, der mit seiner Frau und zwei Kindern im Alter von 5 und 6 Jahren unterwegs gewesen war. Durch den Aufprall sei das Auto der Familie gegen einen wartenden Wagen geschleudert worden, der Wagen der Frau sei gegen ein stehendes Auto geprallt. Die Polizei schätzte den Schaden laut eigener Angaben auf rund 80.000 Euro. Die Autofahrerin erwarte nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall.