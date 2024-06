Rechtsextreme Gruppierung stört CSD-Demo in Dresden

Dresden - Eine rund 90-köpfige Gruppe, die dem rechten Spektrum zuzuordnen ist, hat kurz vor der Demonstration anlässlich des Christopher-Street-Days einen Polizeieinsatz ausgelöst. Insgesamt wurden von 89 Personen die Identitäten festgestellt sowie Gefährderansprachen ausgesprochen, teilte die Polizei mit. Demnach versammelte sich die Gruppe am Samstagvormittag am Hauptbahnhof. Zuvor hatte es nach Angaben der Polizei einen Aufruf der rechtsextremistischen Gruppierung „Elblandrevolte“ in den sozialen Netzwerken gegeben, die darauf abzielte, den Christopher-Street-Day zu stören. Daraufhin habe die Polizei ihre Planungen angepasst und die Zahl der Einsatzkräfte aufgestockt. Nach den Maßnahmen behielt die Polizei die Gruppe weiter im Blick, hieß es.

Die Demonstration im Rahmen des CSD startete am Samstagmittag und führt durch die Innenstadt. Sie soll nach Angaben der Veranstalter noch bis 16 Uhr andauern.