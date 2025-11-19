Erst im letzten Spiel vor der Länderspiel-Pause stand der Franzose wieder einmal in der Startelf. Nun zwingt ihn eine Muskelverletzung zu einer längeren Pause.

Leipzig - Fußball-Bundesligist RB Leipzig muss voraussichtlich mehrere Wochen auf Abwehrspieler El Chadaille Bitshiabu verzichten. Nach Club-Angaben zog sich der Franzose eine Verletzung im rechten Oberschenkel zu. Eingehende Untersuchungen ergaben, dass es sich dabei um eine Muskelverletzung handelt.

Bitshiabu hatte wegen der Beschwerden seine Reise zur französischen U20-Nationalmannschaft frühzeitig abgebrochen. Er hatte vor der Länderspielpause bei der 1:3-Niederlage in Hoffenheim erstmals wieder für seinen verletzten Landsmann Castello Lukeba in der Startelf gestanden. Der talentierte Verteidiger, der 2023 von Paris Saint Germain nach Leipzig gekommen war, liebäugelt mit einer Ausleihe im Winter, um mehr Spielpraxis zu bekommen.