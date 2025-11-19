Die Europareise der Fischtown Pinguins aus Bremerhaven ist in dieser Saison vorbei. In der Champions League kam für das Eishockey-Team in der ersten K.-o.-Runde das Aus.

Bremerhaven - Die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven sind in der Champions League ausgeschieden. Der Club aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verlor auch das Achtelfinal-Rückspiel bei Ilves Tampere in Finnland mit 2:5 (0:2, 2:1, 0:2). Bereits in der ersten Partie in Bremerhaven gab es in der vergangenen Woche ein 2:3.

Auch in der Nokia Arena von Tampere, in der in diesem Jahr Teile der Basketball-EM sowie 2022 und 2023 jeweils das Endspiel der Eishockey-WM stattfanden, lagen die Pinguins bereits nach drei Minuten mit 0:1 zurück.

Hoffnung kam noch einmal auf, als Miha Verlic (24.) und Alex Friesen (25.) im zweiten Drittel in weniger als zwei Minuten einen 0:2-Rückstand ausglichen. Doch die Finnen zogen durch Tore von Erik Borg (40.), Jens Lööke (53.) und Matic Török (57.) wieder davon. Der letzte Treffer fiel, nachdem die Pinguins ihren Torwart vom Eis genommen hatten.

In der DEL geht es für die Bremerhavener bereits an diesem Freitag mit einem Heimspiel gegen die Nürnberg Ice Tigers weiter (19.30 Uhr/MagentaSport).