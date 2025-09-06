Das komplett neu formierte Team von RB Leipzig startet in Köln mit einem Sieg. Dabei nutzen sie eine personelle Überlegenheit. Das nächste Spiel wird ein echter Härtetest.

Leipzigs Trainer Jonas Stephan peilt in der neuen Saison einen Platz unter den ersten Sechs an. (Archivbild)

Köln - Die Fußballerinnen von RB Leipzig sind mit einem Auswärtssieg in die neue Bundesliga-Saison gestartet. Beim 1. FC Köln gewann das neu formierte Team von Cheftrainer Jonas Stephan mit 2:0 (1:0). Marleen Schimmer (14. Minute) brachte die Gäste mit einem Schuss aus 25 Metern in Führung. Allerdings sah Kölns Keeperin alles andere als gut dabei aus.

Ab der 57. Minute musste Köln in Unterzahl spielen, da die bereits verwarnte Celina Degen wegen Klammern die Gelb-Rote Karte sah. Das nutzte Leipzig aus: nach einer schnell ausgeführten Ecke kam Sandra Starke (63.) frei zum Kopfball und erhöhte auf 2:0.

Nun Härtetest gegen Bayern

Daheim kommt es nun für die RB-Frauen, die allein elf Neuzugänge zu integrieren hatten, am kommenden Sonntag (14.00 Uhr) in der Red Bull-Arena gegen Doublesieger FC Bayern zum ultimativen Härtetest.