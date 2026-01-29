Kaum da, schon verletzt: Suleman Sani wird RB Leipzig womöglich sechs Wochen fehlen. Das Offensiv-Talent verletzt sich im Training. Zudem fehlt ein Stammspieler weiterhin.

Leipzig - RB Leipzig muss mehrere Wochen auf Neuzugang Suleman Sani verzichten. Der 19 Jahre alte Offensivspieler verletzte sich im Training am Sprunggelenk und wird dem Fußball-Bundesligisten vier bis sechs Wochen fehlen. Eine Operation ist vorerst nicht vorgesehen.

„Er ist bei bei einem Torabschluss im Rasen hängengeblieben“, sagte Trainer Ole Werner zu Sanis Verletzung. Der Teenager war erst kürzlich vom slowakischen Club AS Trencin verpflichtet worden. Bisher stand Sani noch nicht im Kader, er soll langsam an das Bundesliga-Niveau herangeführt werden.

Lukeba verletzt, Baumgartner gesperrt

Zudem muss Leipzig auch gegen den FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf Castello Lukeba verzichten. Der Innenverteidiger hat immer noch Probleme mit einer Kapselreizung im Knie und hatte schon die Spiele in Heidenheim und auf St. Pauli verpasst. Für Lukeba dürfte El Chadaille Bitshiabu auf der linken Innenverteidigerposition beginnen.

Deutlich schwerer wird es, Christoph Baumgartner zu ersetzen. Der österreichische Nationalspieler ist mit wettbewerbsübergreifenden zehn Toren der Leipziger Top-Scorer, verpasst das Mainz-Spiel aber wegen einer Gelb-Sperre. Einen Spieler mit demselben Profil hat Leipzig nicht im Kader.