Bei RB Leipzig ist am letzten Tag der Transferperiode noch viel Bewegung. Die Sachsen holen einen niederländischen Nationalspieler für die Abwehr. Dafür verlässt Mohamed Simakan den Club.

Leipzig - RB Leipzig hat sich am letzten Tag der Transferperiode mit dem niederländischen Fußball-Nationalspieler Lutsharel Geertruida verstärkt. Der Kapitän von Feyenoord Rotterdam kommt für eine Ablöse von rund 20 bis 25 Millionen Euro und unterschrieb einen Vertrag bis Ende Juni 2029. Mit dem 24-Jährigen war Leipzig schon im Vorjahr sehr weit, doch dann scheiterten die Verhandlungen mit dem Club. Nun waren die Niederländer ein Jahr vor Ablauf des Vertrages bei dem Verteidiger verhandlungsfreudiger.

Den Weg für Geertruida bereitet Mohamed Simakan. Der Abwehrspieler verlässt RB und wechselt ins Ausland, wie der Club am Abend mitteilte. Berichten zufolge zieht es Simakan nach Saudi-Arabien. „Der Transfer wird in den kommenden Tagen offiziell gemacht“, schrieb RB.

Der 24-Jährige steht unmittelbar vor einem Wechsel zu Al-Nassr FC für 45 Millionen Euro. Beim Club von Cristiano Ronaldo soll der Verteidiger am Wochenende einen Fünfjahresvertrag unterschreiben und mehr als doppelt so viel wie in Leipzig verdienen. Für die Sachsen, die Simakan im Sommer 2021 für 15 Millionen Euro aus Straßburg geholt hatten, ist es ein gutes Geschäft.

Vorerst weg aus Leipzig ist U17-Weltmeister Winners Osawe. Der Mittelfeldspieler wechselt zu Zweitligist 1. FC Nürnberg. Allerdings sicherte sich Leipzig ein Rückkaufrecht für den 17-Jährigen. Dagegen gehen die Sachsen vorerst mit André Silva in die Hinrunde. Für den portugiesischen Nationalspieler gab es bis Freitagnachmittag keine entsprechenden Anfragen. Allerdings ist ein Wechsel in ein Land, wo das Transferfenster länger offen ist, noch möglich.