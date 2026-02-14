Volleyball-Bundesligist Dresdner SC bleibt im Rennen um die beste Ausgangsposition für die Play-offs weiter am Ball. Bei den Ladies in Black siegen die Sächsinnen souverän.

Aachen - Die Volleyballerinnen des Dresdner SC haben ihre Aufgabe bei den Ladies in Black Aachen souverän gelöst. Beim unmittelbaren Verfolger setzten sich die Schützlinge von Alexander Waibl wie schon im Hinspiel klar mit 3:0 (25:20, 25:23, 25:18) durch. Mit dem zwölften Sieg verteidigte der deutsche Vizemeister den vierten Tabellenplatz und vergrößerte zugleich den Abstand zu den Aachenerinnen.

Nach ausgeglichenem Beginn bestimmten die Gäste aus Dresden vor 1.192 Zuschauern mit ihren druckvollen Aufgaben, variablen Angriffen und einer guten Blockarbeit zunehmend das Geschehen auf dem Feld. Als es in der Crunchtime des zweiten Durchgangs noch einmal eng wurde, behielten die Waibl-Schützlinge die Nerven.

Vor allem spielten sie ihre individuelle Klasse aus und fanden vor allem durch Marta Levinska (18 Punkte) und die später zur wertvollsten Spielerin des Spiels (MVP) gewählten Lorena Lorber Fijok (12) immer wieder die Lücken in der gegnerischen Abwehr.

Im dritten Abschnitt diktierte der Champions-League-Teilnehmer dann immer deutlicher die Partie und Jette Kuipers verwandelte nach nur 76 Minuten den zweiten Matchball zum Sieg.