Leipzig - Der Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat Giovanna Hoffmann vom SC Freiburg verpflichtet. Wie der Club am Dienstag mitteilte, unterschrieb die 25-Jährige einen Vertrag bis 2026. In 71 Spielen für Freiburg traf Hoffmann fünfmal, zuvor hatte sie für Werder Bremen 26 Tore in 63 Spielen erzielt.

„Giovanna ist eine erfahrene Bundesliga-Spielerin, die uns in der Offensive verstärken wird. Sie hat eine hohe Präsenz und kann sowohl in der Sturmspitze als auch über die Flügel durch ihre Schnelligkeit gefährlich werden“, sagte Sportchefin Viola Odebrecht. „Ihr guter Torabschluss ist dabei ein zusätzlicher Vorteil. Ich bin überzeugt, dass sie uns auch abseits des Platzes durch ihre meinungsstarke Persönlichkeit weiterhelfen wird.“