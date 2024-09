RB Leipzig wird die zweite Runde im DFB-Pokal bereits am Dienstag spielen. Doch bevor man daheim antritt, geht es auf den Kiez nach Hamburg. Das Bundesligaspiel in Dortmund ist ein Topspiel.

RB Leipzig empfängt Bundesliga-Aufsteiger FC St. Pauli am 29. Oktober im DFB-Pokal.

Leipzig - RB Leipzig wird das Zweitrundenspiel im DFB-Pokal gegen den FC St. Pauli am 29. Oktober um 18.00 Uhr austragen. Das teilten der Club und der DFB mit. Das Spiel wird von Sky übertragen. Zuvor gibt es die Paarung aber schon in der Bundesliga. Denn die Sachsen, die 2022 und 2023 den DFB-Pokal gewannen, müssen bereits am 22. September (19.30 Uhr) nach Hamburg zum Aufsteiger reisen.

Dort trifft man mit Pauli-Coach Alexander Blessin auf einen ehemaligen RB-Nachwuchstrainer. „Wir sind also gewarnt und erwarten ein enges Spiel“, sagte Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer direkt nach der Auslosung. Leipzig hatte sich in der ersten Runde bei Drittligist Rot-Weiss Essen mit 4:1 durchgesetzt.

Topspiele gegen Roses Ex-Clubs

Auch in der Bundesliga sind die Spieltage bis Anfang Dezember terminiert worden. So ist die Auswärtspartie der Leipziger bei Borussia Dortmund am 2. November als Samstags-Topspiel um 18.30 Uhr angesetzt. Das Heimspiel genau eine Woche später gegen Marco Roses Ex-Club Borussia Mönchengladbach ist ebenfalls um 18.30 Uhr als Topspiel terminiert.

Mit Ausnahme der Sonntagspartie am 6. Spieltag beim 1. FC Heidenheim (15.30 Uhr) sind die restlichen Begegnungen von RB beim 1. FSV Mainz (19. Oktober), gegen den SC Freiburg (26. Oktober), bei der TSG Hoffenheim (23. November) sowie gegen den VfL Wolfsburg (30. November) alle samstags um 15.30 Uhr.