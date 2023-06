Leipzig - Die einjährige Leihe von Fábio Carvalho ist perfekt. Der flexibel im offensiven Mittelfeld einsetzbare Portugiese vom FC Liverpool spielt in der kommenden Saison beim deutschen Pokalsieger RB Leipzig. Das teilte RB am Freitag mit. Der 20 Jahre alte Carvalho absolvierte 24 Stunden zuvor bereits den Medizincheck bei den Sachsen. Der sächsische Bundesligist hätte im Leihvertrag gerne noch eine Kaufoption mit verankert, doch das lehnten die Liverpooler um Trainer Jürgen Klopp ab.

„Fábio Carvalho ist ein herausragendes Talent – das zeigt nicht zuletzt die Verpflichtung durch den FC Liverpool. Fábio ist schnell, wendig, trickreich und kreativ. Er sucht selbst den Abschluss oder kann seine Mitspieler perfekt in Szene setzen“, sagte RB-Sportvorstand Max Eberl und ergänzte: „Fábio wird bei uns die notwendige Zeit zur Eingewöhnung bekommen, um sich in einem neuen Land und in einem neuen Club einleben zu können. Und dann freuen wir uns sehr, mit ihm unser Offensivspiel zusätzlich bereichern und noch mehr Optionen haben zu können.“

Der 1,70 Meter große Carvalho wurde bis 2013 bei Benfica Lissabon ausgebildet. Seit 2013 lebt er mit seiner Familie in England und wechselte nach einem Jahr beim Balham FC in die Jugendakademie des FC Fulham, wo er im Mai 2020 seinen ersten Profivertrag erhielt. In der Premier League debütierte er als 18-Jähriger. Er durchlief die Nachwuchsteams in England von der U15 bis U18, da er aber nur die portugiesische Staatsangehörigkeit besitzt, läuft er nun für Portugal auf. In Liverpool hat er noch einen Vertrag bis Sommer 2027.

Der mit vollem Namen Fábio Leandro Freitas Gouveia geschriebene Offensivakteur kam in der abgelaufenen Saison nur auf 21 Pflichtspieleinsätze, in denen er zwei Tore erzielte. In Leipzig hofft er auf mehr Einsatzzeiten. „Mein Anspruch ist es, so viel wie möglich zu spielen – in der Liga, im Pokal und vor allem auch in der Champions League. RB Leipzig steht dafür, jungen Spielern genau diese Möglichkeit zu geben, und deshalb ist der Club perfekt, um mich weiterentwickeln zu können“, sagte Carvalho.