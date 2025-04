Leipzig - Ohne Abwehrchef Willi Orban, aber mit Spielmacher Xavi Simons geht RB Leipzig ins Bundesliga-Topspiel an diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky) bei Eintracht Frankfurt. Und RB-Interimstrainer Zsolt Löw kündigte den niederländischen Nationalspieler Simons nach dessen Gelbsperre in bester Verfassung an. „Er ist in Topform, hat sehr gut trainiert, auch gegen den Ball im Training Zeichen gesetzt“, sagte Löw, der auch Nationalspieler David Raum sowie Assan Ouédraogo und Kevin Kampl wieder im Spieltagskader hat. Bei Antonio Nusa soll das Abschlusstraining abgewartet werden, ob er eine Kaderoption ist.

Nicht reichen wird es für das Spiel beim Tabellendritten der Fußball-Bundesliga für Orban, der immer noch muskuläre Probleme hat. „Die Ursache ist gefunden, doch er steht spätestens gegen Bremen zur Verfügung“, meinte Löw. Auch Torwart Peter Gulacsi wird nach seinem heftigen Zusammenstoß im Kiel-Spiel nicht im Kader stehen. Für ihn hütet wieder Maarten Vandevoordt das Tor. „Wir haben da null Bauchschmerzen“, betonte Löw.

Wiedersehen mit Toppmöller

Für den Tabellenvierten aus Sachsen ist es bereits das dritte Spiel gegen die Eintracht in dieser Saison. Die (Heim-)Bilanz spricht für Leipzig. Erst gab es ein 3:0 im DFB-Pokal-Achtelfinale, dann einen 2:1-Sieg in der Liga. Zudem ist es ein Wiedersehen mit dem Ex-Leipziger Dino Toppmöller. Der 44-Jährige war in der Saison 2020/2021 Co-Trainer von Julian Nagelsmann. Dann folgte er Nagelsmann mit zum FC Bayern München, ehe er im März 2023 bei den Münchnern mit dem heutigen Bundestrainer Nagelsmann freigestellt wurde. Seit Sommer 2023 ist Toppmöller Cheftrainer bei der Eintracht.