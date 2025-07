Leipzig - RB Leipzig hat Andrija Maksimovic verpflichtet. Der 18-Jährige kommt von Roter Stern Belgrad und erhält einen Vertrag bis 2030. Als Ablösesumme für den achtmaligen serbischen Fußball-Nationalspieler stehen 14 Millionen Euro im Raum; offiziell wurde keine Zahlen genannt.

Maksimovic soll „mittelfristig eine zentrale Rolle“ bei RB Leipzig einnehmen. „Wir sind uns sicher, dass er schon jetzt bereit für den nächsten Schritt ist“, erklärte Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer und meinte: „Er ist auf seiner Position und in seiner Altersklasse ein Top-Talent.“

Neuzugang sieht „klare Perspektive“ in Leipzig

„Der Verein hat sich sehr um mich bemüht und mir eine klare sportliche Perspektive aufgezeigt, die mich sofort begeistert hat“, wurde Maksimovic in einer Vereinsmitteilung zitiert. Der Serbe ist der dritte Offensivspieler, den RB neu unter Vertrag nimmt. Allerdings spielt der 18-Jährige zentral und kann auch als Spielmacher fungieren. In Leipzig trifft der Linksfuß auf seinen Nationalmannschaftskollegen Koste Nedeljkovic, der zuvor ebenfalls das Trikot von Roter Stern Belgrad trug. „Er hat mir viel Positives über den Club und die Stadt erzählt – das hat mich in meiner Entscheidung bestärkt“, sagte Maksimovic.